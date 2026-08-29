Στόχος βανδαλισμού έγινε ο νεότευκτος σταθμός «Αρετσού» της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, πριν συμπληρωθούν 48 ώρες από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της νέας γραμμής.

Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις επιβατών, καθώς σημειώθηκε σε μία υποδομή που είχε παραδοθεί στο κοινό μόλις την προηγουμένη.

Ο βανδαλισμός σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, όταν τουλάχιστον ένα άτομο πλησίασε τον σταθμό και έγραψε με κόκκινο σπρέι στον εξωτερικό τοίχο του. Σύμφωνα με το οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που δημοσιεύει το thestival, ο δράστης δεν είχε καλύψει το πρόσωπό του, γεγονός που ενδέχεται να διευκολύνει την προσπάθεια ταυτοποίησής του.

Κατά το ρεπορτάζ της ΕΡΤ3, φαίνεται ότι το σπρέι δοκιμάστηκε αρχικά σε παγκάκι έξω από τον σταθμό και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία «ταγκιών» στον τοίχο. Οι Αρχές εξετάζουν το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό, ενώ διερευνάται και το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων ασφαλείας στους σταθμούς κατά τις νυχτερινές ώρες.

Άμεση αποκατάσταση του τοίχου

Με το πρώτο φως της ημέρας, συνεργείο της διαχειρίστριας εταιρείας προχώρησε στον καθαρισμό και στην αποκατάσταση του σημείου. Τα σημάδια από το σπρέι αφαιρέθηκαν και ο εξωτερικός τοίχος βάφτηκε εκ νέου, επαναφέροντας την προηγούμενη εικόνα του σταθμού.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, Νίκος Δένης, απηύθυνε μέσω της ΕΡΤ3 έκκληση προς επιβάτες και κατοίκους να ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες Αρχές όταν αντιλαμβάνονται περιστατικά βανδαλισμού. Παρόμοιες ενέργειες είχαν καταγραφεί και σε σταθμούς της βασικής γραμμής λίγο μετά την έναρξη λειτουργίας της, τον Νοέμβριο του 2024.

Μία ημέρα μετά τα εγκαίνια

Το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά την παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά, η οποία εγκαινιάστηκε την Πέμπτη 27 Αυγούστου. Η νέα υπόγεια διαδρομή έχει μήκος 4,78 χιλιομέτρων και περιλαμβάνει τους σταθμούς «Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα».

Με την προσθήκη τους, το δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης διαθέτει πλέον 18 σταθμούς, ενώ η απόσταση από τη Μίκρα έως το κέντρο της πόλης υπολογίζεται ότι καλύπτεται σε περίπου 15 λεπτά. Η επέκταση αναμένεται να εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 63.000 επιβάτες και να περιορίσει σημαντικά την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στους δρόμους της πόλης.