Σε έναν παρατεταμένο κύκλο υψηλών θερμοκρασιών μπαίνει η χώρα, με τον Γιώργο Τσατραφύλλια να προειδοποιεί ότι μέχρι το όριο όπου μπορεί να φτάσει με σχετική αξιοπιστία η πρόγνωση καιρού δεν διαφαίνεται κάποια οργανωμένη μεταβολή που θα φέρει παρατεταμένη δροσιά. Το θερμό μοτίβο αναμένεται να επιμείνει και στις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα ο συνδυασμός ζέστης, ξηρασίας και ισχυρών βοριάδων δημιουργεί ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Ο μετεωρολόγος κάνει λόγο για έναν «μαραθώνιο ζέστης μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι του μετεωρολόγου», διευκρινίζοντας ουσιαστικά ότι δεν πρόκειται απαραίτητα για έναν αδιάκοπο καύσωνα σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά για μια μακρά περίοδο κατά την οποία οι θερμοκρασίες θα παραμένουν υψηλές, θα υποχωρούν πρόσκαιρα και στη συνέχεια θα ανεβαίνουν ξανά.

Η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ζέστης, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 39-40 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα σε κλειστές πεδινές περιοχές που δεν επηρεάζονται άμεσα από τη θάλασσα. Και άλλες μετεωρολογικές εκτιμήσεις της Παρασκευής επιβεβαιώνουν ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά και σε τμήματα της Πελοποννήσου.

40άρια στα δυτικά, θυελλώδες μελτέμι στα ανατολικά

Η Ελλάδα θα παρουσιάζει τις επόμενες ώρες δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα.

Στα δυτικά, το κύριο χαρακτηριστικό είναι η έντονη ζέστη, ενώ στα ανατολικά και κυρίως στο Αιγαίο το μεγάλο πρόβλημα μετατοπίζεται στους πολύ ισχυρούς βόρειους ανέμους.

Το μελτέμι ενισχύεται σημαντικά και το Σάββατο αναμένεται να φτάσει τοπικά τα 8 έως 9 μποφόρ, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, δημιουργώντας εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Η μεγάλη διάρκεια της θερμής περιόδου έχει ήδη αφήσει πίσω της εξαιρετικά ξηρή βλάστηση. Όταν αυτή συνδυάζεται με υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή υγρασία και θυελλώδεις ανέμους, ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί να αποκτήσει μέσα σε ελάχιστο χρόνο πολύ επιθετική συμπεριφορά.

Κατηγορία 5 σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο

Η ανησυχία αποτυπώνεται πλέον και επίσημα στον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Για το Σάββατο 29 Αυγούστου η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού – κατηγορία κινδύνου 5 ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου και Καρπάθου.

Σε πολύ υψηλό κίνδυνο – κατηγορία 4 βρίσκονται παράλληλα:

η Αττική, μαζί με τα Κύθηρα,

η Εύβοια,

η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία,

οι Κυκλάδες,

η Κάλυμνος και η Κως,

η Λακωνία.

Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των συγκεκριμένων περιοχών έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα.

Πρόσκαιρη πτώση και μετά ξανά άνοδος

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της επόμενης περιόδου δεν είναι μόνο το πόσο ψηλά θα φτάσει ο υδράργυρος, αλλά κυρίως η επιμονή της ζέστης.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, στα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται μια πρόσκαιρη αποκλιμάκωση των θερμοκρασιών. Η τάση, όμως, δείχνει νέα άνοδο αμέσως μετά, με το θερμό μοτίβο να επεκτείνεται στις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου και τις θερμοκρασίες να παραμένουν υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής.

Αυτό σημαίνει ότι δεν προβλέπεται απαραίτητα μια συνεχόμενη ακολουθία ημερών με 40°C σε όλη την Ελλάδα. Προβλέπεται όμως μια παρατεταμένη περίοδος θερμικής επιβάρυνσης, χωρίς προς το παρόν να διακρίνεται κάποια ισχυρή, γενικευμένη ψυχρή μεταβολή που θα αλλάξει οριστικά το σκηνικό.

Το καλοκαίρι, με άλλα λόγια, δείχνει αποφασισμένο να μην τελειώσει ημερολογιακά μαζί με τον Αύγουστο, αλλά να διεκδικήσει σημαντικό κομμάτι και από τον Σεπτέμβριο.