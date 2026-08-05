Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή Θέρισσος του Ηρακλείου, όπου νωρίτερα ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, από μηχανουργείο της περιοχής.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν με τρία οχήματα οκτώ πυροσβέστες ενώ στο σημείο βρίσκεται και το ανακριτικό της πυροσβεστικής, που διερευνά την αιτία του θορύβου, από τον οποίο φέρεται να προκλήθηκαν καταστροφές περιορισμένης έκτασης.

Στην περιοχή που είναι μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες του Ηρακλείου, λόγω του εκκωφαντικού θορύβου, υπήρξε αναστάτωση.