Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, συστήνοντας μέτρα προστασίας για την επιβαρυμένη ατμόσφαιρα λόγω των πυρκαγιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ευπαθείς ομάδες, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες και οι άνθρωποι με χρόνια ή σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο καπνός, οι αιωρούμενες στάχτες αλλά και τα χημικά αέρια στις φλεγόμενες περιοχές έχουν άμεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία -άμεσα και μακροπρόθεσμα- επηρεάζοντας το αναπνευστικό σύστημα και επιδεινώνοντας την κατάσταση ατόμων με αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις.

Ως εκ τούτου, ειδικά όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, είναι σημαντικό να αποφεύγουν την εισπνοή του καπνού, διατηρώντας κλειστά τα παράθυρα σπιτιών και αυτοκινήτων και φορώντας μάσκα υψηλής προστασίας όταν είναι ανάγκη να κινηθούν σε εξωτερικό χώρο.

Συγκεκριμένα: