Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει νέα προειδοποίηση προς τους πολίτες, καθώς για την Τρίτη 4 Αυγούστου προβλέπονται ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Αττική, η Χίος, τα Ψαρά και η Εύβοια τίθενται σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου (κατηγορία κινδύνου 4).

Με αφορμή τις προβλέψεις, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Ειδικότερα, συνιστάται να μην πραγματοποιείται καύση ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, να αποφεύγεται η χρήση μηχανημάτων που ενδέχεται να δημιουργήσουν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, καθώς και η χρήση υπαίθριων ψησταριών. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι πρέπει να αποφεύγονται το κάπνισμα μελισσών, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων και κάθε άλλη ενέργεια που μπορεί να αποτελέσει αιτία εκδήλωσης φωτιάς.

Την ίδια στιγμή, υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση καύσης αγρών.

Οι αρμόδιες αρχές ζητούν από τους πολίτες, εφόσον αντιληφθούν εστία πυρκαγιάς, να ενημερώσουν χωρίς καθυστέρηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 199.