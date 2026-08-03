Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης με ασφάλεια. Οι παρεμβάσεις αφορούν το ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία και θα συνοδευτούν από αποκλεισμούς λωρίδων, καθώς και αλλαγές στην πρόσβαση του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Θήβας.

Ειδικότερα, από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 18:00 έως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026 στις 07:00, θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Φάση Α

Κατά την πρώτη φάση των εργασιών θα αποκλειστούν η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) από το 89,05ο έως και το 89,73ο χιλιόμετρο, με την κυκλοφορία των οχημάτων να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της αριστερής λωρίδας.

Παράλληλα, θα παραμείνει κλειστός ο κλάδος εξόδου του Ανισόπεδου Κόμβου Θήβας. Οι οδηγοί που επιθυμούν να εξέλθουν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον Ανισόπεδο Κόμβο Ριτσώνας και, μέσω του παράπλευρου οδικού δικτύου, να κατευθυνθούν προς τον Α/Κ Θήβας.

Η Φάση Α θα εφαρμοστεί τη Δευτέρα 3 Αυγούστου και την Τετάρτη 5 Αυγούστου, από τις 18:00 έως τις 07:00 της επόμενης ημέρας.

Φάση Β

Στη δεύτερη φάση των παρεμβάσεων θα τεθούν εκτός κυκλοφορίας η δεξιά λωρίδα και η ΛΕΑ από το 89,05ο έως και το 90,4ο χιλιόμετρο, ενώ η διέλευση των οχημάτων θα πραγματοποιείται μόνο από την αριστερή λωρίδα.

Ταυτόχρονα, θα παραμείνει κλειστός ο κλάδος εισόδου του Ανισόπεδου Κόμβου Θήβας. Η είσοδος στον αυτοκινητόδρομο θα γίνεται μέσω του Ανισόπεδου Κόμβου Στρατοπέδου, ακολουθώντας το παράπλευρο οδικό δίκτυο.

Η Φάση Β θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Αυγούστου και την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026, επίσης από τις 18:00 έως τις 07:00 της επόμενης ημέρας.

Σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα αρθούν άμεσα και η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί πριν από το προγραμματισμένο χρονικό όριο.

Η Νέα Οδός επισημαίνει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των οδηγών. Παράλληλα, θα τοποθετηθεί η απαραίτητη προσωρινή σήμανση, ώστε οι διερχόμενοι να ενημερώνονται έγκαιρα για τις αλλαγές.

Τέλος, η Νέα Οδός ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, τηρώντας πιστά την προσωρινή σήμανση που θα βρίσκεται κατά μήκος του έργου.