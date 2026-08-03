Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που μαίνεται στην περιοχή Κανδήλι των Μεγάρων, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό του πύρινου μετώπου και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσής του. Οι δύσκολες συνθήκες και οι συνεχείς αναζωπυρώσεις δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ η φωτιά κινείται προς την περιοχή της Αγίας Σκέπης.

Την ώρα που η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, κόβουν την ανάσα οι εικόνες με ζώα που προσπαθούν έντρομα να απομακρυνθούν από τον πύρινο κλοιό.

Σε βίντεο που κατέγραψε η κάμερα του ΣΚΑΪ, τρία άλογα, δύο ενήλικα και ένα μικρότερο, εθεάθησαν να τρέχουν τρομαγμένα στην περιοχή, αναζητώντας ασφαλές σημείο μακριά από τις φλόγες και τον πυκνό καπνό.

Την ίδια ώρα, οι συνεχείς εκρήξεις που ακούγονται στην περιοχή προκαλούν ανησυχία, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα για τον περιορισμό του πύρινου μετώπου.