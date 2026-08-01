Σε εξέλιξη είναι φωτιά στη Φωκίδα και συγκεκριμένα σε δασική έκταση στην περιοχή Σκάλωμα.
Το 112 έστειλε μήνυμα στους πολίτες, ζητώντας να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα 7 Α/Φ και 2 Ε/Π, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Σκάλωμα #Φωκίδα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026
Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα 7 Α/Φ και 2 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.