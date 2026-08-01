Σε εξέλιξη είναι φωτιά στη Φωκίδα και συγκεκριμένα σε δασική έκταση στην περιοχή Σκάλωμα.

Το 112 έστειλε μήνυμα στους πολίτες, ζητώντας να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα 7 Α/Φ και 2 Ε/Π, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.