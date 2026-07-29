Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που ενισχύει τη διαφάνεια και τη συμμετοχή των πολιτών στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσιάστηκε στον δήμο Αργιθέας. Πρόκειται για το «Open Council», μια πρωτοποριακή πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ενημερώνονται εύκολα και άμεσα για τις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του δήμου, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, ο δήμος Αργιθέας γίνεται έτσι, ο πρώτος ορεινός δήμος της Ελλάδας που εντάσσεται στην πλατφόρμα η οποία ήδη χρησιμοποιείται από άλλους δήμους της χώρας, μεταξύ των οποίων και ο δήμος Αθηναίων, επιβεβαιώνοντας τον πρωτοποριακό χαρακτήρα της συγκεκριμένης επιλογής.

Χιλιάδες Αργιθεάτες που κατοικούν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή στο εξωτερικό θα μπορούν πλέον να ενημερώνονται εύκολα, άμεσα και δωρεάν για κάθε απόφαση που αφορά τον τόπο τους, παρακολουθώντας τις συνεδριάσεις, τις τοποθετήσεις των αιρετών και τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, σαν να βρίσκονται οι ίδιοι στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ιδρυτή Χρήστο Πόριο που έκανε την παρουσίαση στο δημαρχείο Ανθηρού ενώπιον του Σώματος, το «Open Council» αξιοποιεί τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, μετατρέποντας κάθε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής σε ένα πλήρως οργανωμένο και εύκολα προσβάσιμο ψηφιακό αρχείο.

Οι συνεδριάσεις απομαγνητοφωνούνται αυτόματα, οι ομιλητές αναγνωρίζονται, τα θέματα διαχωρίζονται και συνοψίζονται, ενώ κάθε πολίτης μπορεί να αναζητήσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τη συζήτηση που τον αφορά, είτε αυτή σχετίζεται με το χωριό του, είτε με συγκεκριμένο έργο ή ζήτημα της καθημερινότητας. Παράλληλα, μέσω διαδραστικού χάρτη και προσωποποιημένων ειδοποιήσεων, οι δημότες ενημερώνονται άμεσα όταν συζητούνται θέματα που σχετίζονται με τον τόπο ή τα ενδιαφέροντά τους, χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθούν πολύωρες συνεδριάσεις. Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Αργιθέας, Ανδρέας Στεργίου, τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως ο δήμος Αργιθέας κάνοντας χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων γίνεται πιο εξωστρεφής προς όφελος των πολιτών.