Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στο Ηράκλειο Κρήτης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά σήμερα, 28 Ιουλίου 2026, περίπου στις 17:45, δίνοντας εντολή για την ανάπτυξη επίγειων και εναέριων μέσων στην περιοχή.

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 32 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Από αέρος, για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί δύο ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν ρίψεις νερού, συνδράμοντας τις επίγειες δυνάμεις.

Στο έργο της Πυροσβεστικής συμβάλλουν και υδροφόρες του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας Ηρακλείου Κρήτης.

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσής της.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή επέκτασής της σε μεγαλύτερη έκταση.