Έντονο προβληματισμό προκαλεί ο εξαιρετικά χαμηλός αριθμός νέων φοιτητών στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με έδρα το Καρλόβασι της Σάμου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, μόλις τέσσερις υποψήφιοι εισάγονται φέτος στο Τμήμα, παρότι ο προβλεπόμενος αριθμός εισακτέων είχε οριστεί στους 150. Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αρκετά περιφερειακά πανεπιστημιακά τμήματα στην προσέλκυση φοιτητών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πορεία της βάσης εισαγωγής. Το 2025 η βάση για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων διαμορφώθηκε στα 11.275 μόρια, έναντι 9.210 μορίων το 2024, καταγράφοντας αύξηση άνω των 2.000 μορίων.

Ωστόσο, παρά την άνοδο της βάσης, οι διαθέσιμες θέσεις παρέμειναν σχεδόν στο σύνολό τους κενές. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τις επιδόσεις των υποψηφίων, αλλά κυρίως τη χαμηλή ζήτηση και την περιορισμένη επιλογή του συγκεκριμένου Τμήματος στα μηχανογραφικά δελτία.

Προσπάθεια ένταξης στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναζητά τρόπους για την ενίσχυση της ελκυστικότητας του Τμήματος και την αντιστροφή της αρνητικής εικόνας.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει το ertnews.gr, βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια ώστε το Τμήμα Μαθηματικών να ενταχθεί και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο, το οποίο περιλαμβάνει τις σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής. Μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να διευρύνει τη δεξαμενή των υποψηφίων που έχουν τη δυνατότητα να το δηλώσουν.

Εκτιμάται, πάντως, ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν αρκεί από μόνη της για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Απαραίτητη θεωρείται και η συνολικότερη ανάδειξη των επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προοπτικών που προσφέρουν οι μαθηματικές σπουδές, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η ανάλυση δεδομένων, η τεχνολογία, η οικονομία, η έρευνα και η εκπαίδευση.

Νέα γνωστικά αντικείμενα και σύνδεση με τη Σάμο

Την ίδια στιγμή, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επιχειρεί να αναπτύξει νέα γνωστικά αντικείμενα που συνδέονται με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των νησιών στα οποία δραστηριοποιείται.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον Οινοτουρισμό, το οποίο αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Σάμου και συνδέει την πανεπιστημιακή εκπαίδευση με τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό και την τοπική επιχειρηματικότητα.

Στρατηγική προτεραιότητα του Ιδρύματος παραμένει, επίσης, η ενίσχυση των σχέσεών του με την τοπική κοινωνία. Στόχος είναι η ανάπτυξη στενότερων συνεργασιών με τους φορείς, τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους του νησιού, ώστε η παρουσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου να συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της Σάμου.