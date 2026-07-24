Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Χανίων ο 77χρονος άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά από την ισχυρή έκρηξη, η οποία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (23/07) σε εργαστήριο επισκευής πολυεστερικών σκαφών, στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου, στην περιοχή Λιβάδια Χανίων, κοντά στις εγκαταστάσεις του ΜΑΙΧ.

Ο 77χρονος παραμένει διασωληνωμένος, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Όπως δήλωσε στο Creta24 ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, βρίσκεται σε εξέλιξη επικοινωνία με εξειδικευμένο κέντρο εγκαυμάτων στην Αθήνα, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του ασθενούς, εφόσον το επιτρέψει η κλινική του εικόνα. Ο ηλικιωμένος φέρει εκτεταμένα και ιδιαίτερα σοβαρά εγκαύματα σε ολόκληρο το σώμα του.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, καθώς στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα με 15 πυροσβέστες, οι οποίοι έθεσαν γρήγορα την κατάσταση υπό έλεγχο και ξεκίνησαν την έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη.

Από το περιστατικό τραυματίας είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης κατάσβεσης, ο διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χανίων, Σταύρος Καλογιαννάκης, περιέγραψε όσα συνέβησαν, αναφέροντας: «Ο ιδιοκτήτης, κατά πάσα πιθανότητα, βρισκόταν μέσα στο κτίριο και εκτελούσε εργασίες όταν σημειώθηκε το συμβάν. Δυστυχώς, έχει υποστεί πολύ σοβαρά εγκαύματα. Απεγκλωβίστηκε από κατοίκους της περιοχής και στη συνέχεια παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Ευχόμαστε όλοι να πάνε καλά τα πράγματα με την υγεία του, καθώς η κατάστασή του φαίνεται ιδιαίτερα σοβαρή».

Σχετικά με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο ίδιος σημείωσε ότι η έκρηξη εκτιμάται πως πιθανότατα προκλήθηκε από χημικά υλικά που βρίσκονταν στον χώρο. Παράλληλα, υπογράμμισε: «Υπήρχαν επίσης φιάλες οξυγόνου και άλλα υλικά στον χώρο, ωστόσο δεν δημιουργήθηκε κάποιο επιπλέον πρόβλημα και η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο».