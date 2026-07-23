Μία απίστευτη έκρηξη σε ένα εργοστάσιο επισκευής και κατασκευής σκαφών συγκλόνισε τα Χανιά, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματία ενός οδηγού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από την έκρηξη τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος βρισκόταν στον χώρο τη στιγμή του περιστατικού. Το εργαστήριο ειδικεύεται στην κατασκευή σκαφών από πολυεστέρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παράσχουν βοήθεια στον τραυματία και να διασφαλίσουν την περιοχή.