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Ένα κοριτσάκι 2,5 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε παραλία του Πολύχρονου στη Χαλκιδική.

Το περιστατικό κινητοποίησε αμέσως τις τοπικές αρχές και τους λουόμενους. Στο σημείο έσπευσε ο ναυαγοσώστης της παραλίας, ο οποίος παρείχε ακαριαία τις πρώτες βοήθειες στο ανήλικο κορίτσι.

Χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική του παρέμβαση, το παιδί ανέκτησε τις αισθήσεις του, έγραψε η ιστοσελίδα thestival.gr.

Στο σημείο κατέφθασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε αρχικά το παιδί στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας για την παροχή της πρώτης φροντίδας.

Στη συνέχεια, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», προκειμένου να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.