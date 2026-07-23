Νέα διάσταση λαμβάνει η υπόθεση της σαλμονέλας στη Λαμία, καθώς το βακτήριο φέρεται να εντοπίστηκε σε δύο ακόμη παρτίδες προϊόντων κοτόπουλου, οι οποίες προέρχονται από διαφορετικούς προμηθευτές.



Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Τα δείγματα είχαν ληφθεί από καταστήματα της πόλης που ελέγχθηκαν τα προηγούμενα 24ωρα από επιθεωρητές Δημόσιας Υγείας και τον ΕΦΕΤ, ενώ οι σχετικές εργαστηριακές εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν από τον ΕΟΔΥ.

Τι έδειξαν τα νέα δείγματα

Θετικά στη σαλμονέλα φέρεται να βρέθηκαν δείγματα από φιλέτο κοτόπουλου και σουβλάκι κοτόπουλου, τα οποία εξετάστηκαν σε δύο διαφορετικά καταστήματα εστίασης.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις προμηθεύονται προϊόντα από διαφορετικές εταιρείες. Με τα νέα δεδομένα, η έρευνα δεν περιορίζεται πλέον στον προμηθευτή που είχε εντοπιστεί αρχικά, αλλά επεκτείνεται σε προϊόντα συνολικά τριών διαφορετικών προμηθευτών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του δεύτερου καταστήματος. Το μοναδικό άτομο που είχε καταναλώσει φαγητό από την επιχείρηση και εμφάνισε συμπτώματα σαλμονέλωσης δεν είχε φάει κοτόπουλο.

Κατά τον έλεγχο, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα κοτόπουλου βρίσκονταν μαζί με άλλα τρόφιμα και αποφασίστηκε να ληφθούν δείγματα, τα οποία βρέθηκαν θετικά. Το εύρημα εγείρει το ενδεχόμενο διασταυρούμενης επιμόλυνσης, χωρίς να έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής οριστικό συμπέρασμα για το συγκεκριμένο περιστατικό. Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η σαλμονέλα μπορεί να μεταφερθεί σε άλλα τρόφιμα μέσω μολυσμένων επιφανειών, σκευών ή της κοινής αποθήκευσής τους με ωμά προϊόντα.

Αναμένονται αποτελέσματα από οκτώ καταστήματα

Οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών συνεχίζονται, καθώς αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα από δείγματα που έχουν ληφθεί συνολικά από οκτώ καταστήματα της Λαμίας.

Παράλληλα, ελέγχονται προϊόντα και άλλων προμηθευτών, ενώ αναμένεται να ληφθούν νέα δείγματα από εργαζομένους επιχειρήσεων εστίασης. Οι παρτίδες στις οποίες εντοπίστηκε το βακτήριο αποσύρονται, ενώ, σύμφωνα με το τοπικό μέσο, το ισχύον πλαίσιο προβλέπει και την επιβολή προστίμων.

Σε προηγούμενο στάδιο της έρευνας είχε επιβεβαιωθεί εργαστηριακά η παρουσία σαλμονέλας σε φιλέτο κοτόπουλου συγκεκριμένης παρτίδας, ενώ θετικοί είχαν βρεθεί και δύο εργαζόμενοι καταστήματος εστίασης. Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες είχαν ενημερωθεί για να πραγματοποιήσουν ελέγχους στη μονάδα παραγωγής και στο παρασκευαστήριο.

Το ενθαρρυντικό στοιχείο

Θετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με το LamiaReport, την τελευταία εβδομάδα δεν καταγράφηκε νέο περιστατικό αδιαθεσίας έπειτα από κατανάλωση έτοιμου γεύματος στην πόλη.

Οι έλεγχοι, πάντως, συνεχίζονται, προκειμένου να εντοπιστούν όλες οι πιθανές μολυσμένες παρτίδες και να αποσαφηνιστεί η διαδρομή τους από τις μονάδες παραγωγής έως τα καταστήματα εστίασης.