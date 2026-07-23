Στη Δικαιοσύνη οδηγήθηκε η υπόθεση απάτης σε βάρος ηλικιωμένων στη Λαμία και την ευρύτερη περιοχή, με δύο συλληφθέντες να περνούν χθες το κατώφλι του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας. Μαζί τους συνελήφθη και ένας 16χρονος, ενώ η ακροαματική διαδικασία διήρκεσε αρκετές ώρες.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Οι δράστες άρπαζαν από τα θύματα χρήματα και κοσμήματα. Σε μια περίπτωση μάλιστα οι απατεώνες παριστάνοντας υπαλλήλους εταιρείας ενέργειας κατάφεραν να εξαπατήσουν 81χρονη από κοινότητα της Λαμίας και να της αρπάξουν 100.000 ευρώ, που ήταν οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής.

«Δεν έχω ούτε ένα ευρώ για να πάρω ένα ψωμί», είπε η ηλικιωμένη στο δικαστήριο, αφού τα χρήματα δεν βρέθηκαν παρά τις τρεις συλλήψεις των δραστών, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Στη φυλακή οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους

Οι δύο κατηγορούμενοι Ρομά, 42 και 29 ετών που εμπλέκονται σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών στη Λαμία, προσπάθησαν να φορτώσουν τις κατηγορίες στον 16χρονο που χρησιμοποιούσαν σαν εισπράκτορα, ο οποίος αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος μέχρι τη δίκη του, που θα γίνει ξεχωριστά -λόγω της ηλικίας του- στις 3 Νοεμβρίου 2026 στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ανηλίκων.

Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι ο ανήλικος εκβιαζόταν από κάποιους άγνωστους και επειδή ήταν συγγενικό πρόσωπο προσπάθησαν να τον βοηθήσουν και έμπλεξαν.

Ωστόσο η αντιεισαγγελέας της έδρας τόνισε -μεταξύ άλλων- ότι πρόκειται για μια οργανωμένη ομάδα που στοχοποιεί ηλικιωμένους πολίτες και πρότεινε την ενοχή τους, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Το δικαστήριο τούς καταδίκασε σε φυλάκιση 4 ετών και 6 μηνών, χωρίς η έφεση να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη φυλακή.