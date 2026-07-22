Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε πως οι Βάσεις Εισαγωγής 2026 θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 23/7.

Συγκεκριμένα θα ανακοινωθούν στις 11 το πρωί.

Η υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας.

Παράλληλα, όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο με το αποτέλεσμα της εισαγωγής τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, στόχος ήταν φέτος η διαδικασία να ολοκληρωθεί νωρίτερα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και οι βάσεις να ανακοινωθούν πριν από τις 28 Ιουλίου.