Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην επαρχιακή οδό Μουδανιών – Παλιουρίου, στη Χαλκιδική, με έναν 19χρονο να χάνει τη ζωή του.

Το δυστύχημα, σύμφωνα με την Αστυνομία, σημειώθηκε περίπου στις 04:45, στο 37,5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού, όταν επιβατικό Ι.Χ. που οδηγούσε 23χρονος συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, με δεύτερο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 19χρονος αλλοδαπός.

Η σφοδρή σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον 19χρονο οδηγό του δεύτερου οχήματος, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του. Παράλληλα, τραυματίστηκαν δύο ακόμη αλλοδαποί, ηλικίας 18 και 21 ετών, που επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών.