Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, στη δυτική πλευρά της πόλης, στο ύψος της Σταυρούπολης, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά και στο σημείο έσπευσε άμεσα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ. Κατά τη διακομιδή του με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου», υπέστη ανακοπή καρδιάς και, παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, κατέληξε.

Ο οδηγός του Ι.Χ. συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.