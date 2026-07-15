Νέος πύρινος συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, με μεγάλη φωτιά να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην περιοχή της Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής που σπεύδουν στο σημείο για να περιορίσουν το μέτωπο πριν πάρει επικίνδυνες διαστάσεις.



Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσίας, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πλησίον του Γαλλικού ποταμού, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:00 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της εγγύτητας με την οικιστική ζώνη, η Πολιτική Προστασία προχώρησε στην ενεργοποίηση του 112. Συγκεκριμένα, στις 18:30 εστάλη επείγον μήνυμα ενημέρωσης στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Νεοχωρούδας.



Η επίσημη προειδοποίηση καλεί τους κατοίκους και τους διερχόμενους να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών. Οι δυνάμεις κατάσβεσης δίνουν μάχη με τον χρόνο, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν πέντε αεροσκάφη. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Ωραιοκάστρου συνδράμουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.



Πρόκειται για την δεύτερη πυρκαγιά, σήμερα, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά που μαίνεται στην περιοχή της Νεοχωρούδας εκδηλώθηκε περίπου 2,5 ώρες μετά από την εκδήλωση της πυρκαγιάς στην περιοχή της Σουρωτής.



Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξη του μετώπου και να υποστηρίζει τον συντονισμό των επιχειρήσεων.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3). Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.