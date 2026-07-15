Νέο προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε στις 17:12 για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, στον δήμο Θέρμης, καλώντας όσους βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του οικισμού να απομακρυνθούν προς τα Βασιλικά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στο μεταξύ ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και πλέον στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης, 8ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 25 πυροσβεστικά οχήματα.



Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση δύο ελικόπτερα και πέντε αεροσκάφη, ενώ στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υποστήριξη υδροφόρες του Δήμου Θέρμης, σύμφωνα με νέες πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η ανησυχία των αρχών είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς πολύ κοντά στο πύρινο μέτωπο υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, γεγονός που επέβαλε την άμεση και δυναμική κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης για την αποτροπή των χειρότερων.

Άμεση κινητοποίηση με επίγεια και εναέρια μέσα

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε την πρώτη κλήση για το συμβάν γύρω στις τέσσερις το μεσημέρι. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές επίγειες δυνάμεις, οι οποίες ενισχύθηκαν από αέρος.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης https://t.co/AAaWCTi8Ub — Fire Fighting Greece (@FightingGreece) July 15, 2026

Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν πυροσβεστικά οχήματα, ενώ δύο ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από τις εστίες. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν ενεργά και υδροφόρες του Δήμου Θέρμης.

Ήχησε το 112 και επιστρατεύτηκαν drones

Λόγω της εγγύτητας της φωτιάς με τα σπίτια, στις 16:15 εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από την υπηρεσία του 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Σουρωτής να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Σουρωτή της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 15, 2026

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, το οποίο υπερίπταται του μετώπου μεταδίδοντας δεδομένα μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.