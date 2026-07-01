Στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση ένας 47χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε στην Ημαθία.
O 17χρονος ανιψιός του φέρεται να τον παρέσυρε με τρακτέρ κατά τη διάρκεια εργασιών στην αυλή του σπιτιού του.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:00 το απόγευμα της Τρίτης (30/6).
Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, όπως μεταδίδει το RThess.gr διερευνώνται από την Αστυνομία.
Ο 47χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Βέροιας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.