Στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση ένας 47χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε στην Ημαθία.

O 17χρονος ανιψιός του φέρεται να τον παρέσυρε με τρακτέρ κατά τη διάρκεια εργασιών στην αυλή του σπιτιού του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:00 το απόγευμα της Τρίτης (30/6).

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, όπως μεταδίδει το RThess.gr διερευνώνται από την Αστυνομία.

Ο 47χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Βέροιας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.