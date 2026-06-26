Στο 8,27 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί φέτος η βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το συγκεκριμένο όριο αφορά κυρίως σχολές του 4ου επιστημονικού πεδίου, δηλαδή της Οικονομίας και της Πληροφορικής, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του μαθηματικού, αναλυτή Στράτου Στρατηγάκη.

Το όριο εισαγωγής αναμένεται να είναι χαμηλότερο από πέρυσι, γεγονός που υποδηλώνει μια ήπια πτώση των βάσεων, όπως τονίζει η εφημερίδα «Καθημερινή». Ωστόσο, η εικόνα διαφέρει σημαντικά από πεδίο σε πεδίο, καθώς οι υποψήφιοι εξετάστηκαν σε διαφορετικά μαθήματα, ενώ καθοριστικό ρόλο παίζει και ο συντελεστής διαμόρφωσης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) που έχει επιλέξει κάθε τμήμα, ο οποίος κυμαίνεται από 0,8 έως 1,2.

Με την ανακοίνωση των βαθμολογιών, οι υποψήφιοι περνούν πλέον στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, δηλαδή στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Δικαίωμα υποβολής έχουν μόνο όσοι υπερβούν την ΕΒΕ του επιστημονικού πεδίου στο οποίο ανήκει η σχολή που τους ενδιαφέρει. Οι υπόλοιποι μπορούν να υποβάλουν παράλληλο μηχανογραφικό για την εισαγωγή σε δημόσιο ΙΕΚ.

Οι προβλέψεις για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Στράτου Στρατηγάκη, η ΕΒΕ διαμορφώνεται ως εξής:

1ο επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες): 8,91

3ο επιστημονικό πεδίο (Επιστήμες Υγείας): 9,83

2ο επιστημονικό πεδίο (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες): 10,45

Ο ίδιος επισημαίνει δύο σημαντικές διευκρινίσεις. Εάν ένα τμήμα ανήκει σε περισσότερα από ένα επιστημονικά πεδία, η ΕΒΕ υπολογίζεται από το χαμηλότερο μέσο όρο των πεδίων στα οποία εντάσσεται. Έτσι, για παράδειγμα, αν ένα τμήμα ανήκει τόσο στο 2ο όσο και στο 4ο πεδίο, η ΕΒΕ του θα προκύψει από τον μέσο όρο του 4ου πεδίου.

Παράλληλα, στις εκτιμήσεις δεν περιλαμβάνονται οι σχολές που απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα, καθώς κατά τον χρόνο της ανάλυσης δεν είχαν ανακοινωθεί ακόμη οι σχετικές βαθμολογίες.

Οι επιδόσεις των υποψηφίων

Οι φετινές επιδόσεις παρουσιάζουν έντονες διαφοροποιήσεις ανά μάθημα.

Η μεγαλύτερη έκπληξη καταγράφηκε στη Φυσική, όπου οι αριστούχοι με βαθμολογία άνω του 19 σχεδόν πενταπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή, όμως, παρατηρείται μεγάλη ανομοιομορφία στις επιδόσεις, καθώς το υψηλό ποσοστό αριστούχων συνυπάρχει με πολύ μεγάλο αριθμό υποψηφίων που έγραψαν χαμηλές βαθμολογίες.

Στα Μαθηματικά, για πρώτη φορά το ποσοστό των γραπτών με βαθμολογία κάτω από τη βάση μειώθηκε στο 64%, όταν τα προηγούμενα χρόνια κυμαινόταν μεταξύ 70% και 73%.

Αντίθετα, στα Αρχαία Ελληνικά καταγράφηκε πτώση των επιδόσεων, όπως και στην Οικονομία, που αποτελεί μάθημα αυξημένης βαρύτητας για το 1ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο.

Πώς διαμορφώνονται οι βάσεις

Η τελική εικόνα θα ξεκαθαρίσει μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων και την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων. Ωστόσο, από τις φετινές βαθμολογικές επιδόσεις προκύπτουν ορισμένες σαφείς τάσεις.

1ο επιστημονικό πεδίο

Στο 1ο πεδίο προβλέπεται ήπια αύξηση των βάσεων, καθώς ο μέσος όρος ανεβαίνει από το 11,29 στο 11,14. Η υποχώρηση των επιδόσεων στα Αρχαία εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αυξήσεις έως και 100 μορίων στις περιζήτητες σχολές, όπως οι Νομικές.

2ο επιστημονικό πεδίο

Στο 2ο πεδίο οι βάσεις αναμένεται επίσης να κινηθούν ανοδικά. Ο μέσος όρος αυξάνεται από 12,27 σε 13,06, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των αριστούχων στη Φυσική. Η άνοδος στις υψηλόβαθμες πολυτεχνικές σχολές μπορεί να προσεγγίσει ακόμη και τα 700 μόρια, ενώ στις σχολές μεσαίας ζήτησης οι μεταβολές εκτιμάται ότι θα είναι αισθητά μικρότερες.

3ο επιστημονικό πεδίο

Στο 3ο πεδίο προβλέπεται επίσης άνοδος, καθώς ο μέσος όρος ανεβαίνει από 11,99 σε 12,29, με βασικό παράγοντα τις καλύτερες επιδόσεις στη Φυσική. Στις υψηλόβαθμες σχολές, όπως οι Ιατρικές, οι βάσεις ενδέχεται να αυξηθούν έως και κατά 250 μόρια.

4ο επιστημονικό πεδίο

Στο 4ο πεδίο εκτιμάται μικρή πτώση των βάσεων. Ο μέσος όρος μειώνεται από 10,50 σε 10,34, καθώς οι χαμηλότερες επιδόσεις στην Οικονομία επηρεάζουν σημαντικά τη συνολική εικόνα. Η υποχώρηση αναμένεται να κυμανθεί από 150 έως 200 μόρια στις σχολές υψηλής ζήτησης, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα προβλέπονται μικρότερες μεταβολές.

Οι κενές θέσεις

Στις φετινές Πανελλαδικές συμμετείχαν 74.933 υποψήφιοι από τα Γενικά Λύκεια και 13.420 από τα ΕΠΑΛ, συνολικά δηλαδή 88.353 υποψήφιοι, αριθμός ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με πέρυσι (88.637).

Για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 θα διατεθούν 71.000 θέσεις στα πανεπιστήμια και στις στρατιωτικές σχολές. Βάσει των εκτιμήσεων, δεν αναμένεται να καλυφθούν όλες οι διαθέσιμες θέσεις στα ΑΕΙ, όπως συνέβη και πέρυσι, όταν έμειναν κενές 10.636 θέσεις.