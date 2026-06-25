Την έντονη ανησυχία τους για την ύπαρξη ξερών χόρτων και κλαδιών κοντά στον αστικό ιστό και τις παρυφές του Υμηττού εκφράζουν οι κάτοικοι των κοντινών περιοχών τη στιγμή που ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στα ύψη και καταμερισμός των ευθυνών αποτελεί συχνά πεδίο τριβής μεταξύ φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων.

Κάποιες δημοτικές αρχές, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του MEGA, ισχυρίζονται πως το βουνό και οι δασικές ζώνες εμπίπτουν κυρίως στην ευθύνη του ΣΠΑΥ, που αποτελεί τον διαδημοτικό σύνδεσμο που αναλαμβάνει επιχειρήσεις πυροπροστασίας σε συνεργασία με την εκάστοτε Πολιτική Προστασία.

Ο Βασίλης Κρητικός, Αντιδήμαρχος Ανθεκτικότητας, Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικής Άμυνας Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την κατάσταση που επικρατεί με τα ακαθάριστα οικόπεδα εξηγώντας: «Συμμετέχει ο δήμος Αργυρούπολης-Ελληνικού και εισφέρουμε όλοι με τις συνδρομές οι 12 δήμοι, για να μπορούμε μέσω του συνδέσμου ως ευέλικτο εργαλείο να κάνει ό,τι προβλέπεται. Τον καθαρισμό των χόρτων, τους δρόμους, τους δασικούς, τις δεξαμενές… Και αυτό που γινόταν μέχρι τώρα επί προεδρίας του δημάρχου Κωνσταντάτου, δηλαδή απ’ το ’19 ως ’24, που ο Υμηττός μας ήταν ένα μοντέλο πολιτικής προστασίας, αυτό που θέλαμε να γίνεται σε όλους τους ορεινούς όγκους».

Γιατί φέτος ο Υμηττός έμεινε ακαθάριστος;

Σύμφωνα με τον κ. Κρητικό, «γιατί δεν έχει ακόμα εργολαβία για τον καθαρισμό των χόρτων. Μέχρι τις 17/6 υπάρχει μία έγκριση ενός πρακτικού διαγωνισμού για τον καθαρισμό των χόρτων 600.000€ για 3 χρόνια, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αμφιβάλλω – γιατί έχει πάει στον προσυμβατικό έλεγχο – αν υπάρχει σύμβαση. Επειδή δεν έχουμε μάθει να κρύβουμε τα πράγματα κάτω από το χαλί, και αναδεικνύουμε το θέμα γιατί θέλουμε να εκφράσουμε την ανησυχία των κατοίκων που προβληματίζονται όταν βλέπουν τα χόρτα, και τους χωρίζει ένας δρόμος. Τα σπίτια εφάπτονται στο περιαστικό, σε όλο τον Υμηττό. Σε όλους τους δήμους, εκφράζουμε την ανησυχία μας. Δεν απαντήθηκαν δύο επιστολές. Μία του δημάρχου στις 22 Μαΐου, και μία επιστολή δική μου προχθές. Εγγράφως ζητήσαμε να γίνει και μια σύσκεψη. Εμείς στηρίξαμε τον κύριο Μάδη μετά τη θητεία του κυρίου Κωνσταντάτου, αλλά δυστυχώς ούτε απάντησε στις επιστολές, ούτε μας λέει πότε θα περάσουν να κόψουν τα χόρτα απ’ το Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης. Δεν έχει προχωρήσει καθόλου η σύμβαση με τον εργολάβο».

«Δεν μπορεί να τιμωρούμε τους δημότες που με τα οικόπεδά τους – τους οικοπεδούχους – αν μέχρι τις 22 Ιουνίου δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους και να τους βάζουμε πρόστιμο, ή να βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινή φυλάκισης 6 μηνών, και εμείς ως θεσμικοί φορείς να μην έχουμε πρόγραμμα για το πότε θα καθαριστεί, το πού θα έπρεπε να καθαριστεί. Αν μπει ακόμα και τώρα, να μπει ο εργολάβος ή αν έχει γίνει σύμβαση δύο-τρεις μέρες νωρίτερα, δεν το ξέρω. Ας μας απαντούσε, ή ας απαντούσε στα μέσα, αφού δεν θέλει να απαντήσει σε μας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Δώδεκα χρόνια είμαστε πάνω στον Υμηττό. Δώδεκα χρόνια είναι το μόνο αλώβητο βουνό και κάτι έχει γίνει καλό. Και καλό είναι αυτό που έχει γίνει από το Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού, μέσα από μία συνέργεια, μέσα από κάποιο επιτελείο που δούλεψε γι’ αυτό. Αναδεικνύουμε το θέμα, αναδεικνύουμε το θέμα, γιατί κάτι δεν πάει καλά», επεσήμανε.

Για το πόσα στρέμματα είναι να καθαριστούν, ο κ. Κρητικός δήλωσε: «Είναι 2.500 στρέμματα να καθαριστούν. Ακόμα και σήμερα να ξεκινήσει η εργολαβία, 2.500 στρέμματα σε όλο τον Υμηττό προβλέπει η σύμβαση. Η σύμβαση είναι ανηρτημένη στη Διαύγεια για το ΣΠΑΥ. Ο Υμηττός είναι δημόσια δασική γη. Περιλαμβάνει στη μίξη με το αστικό, τουλάχιστον 10 μέτρα μέσα. Για να μην πάει ένα τσιγάρο, να μην είναι κοντά στα σπίτια, να προστατεύσουν, όπως προβλέπει ο νόμος. Είναι όλοι οι δασικοί δρόμοι, 3 μέτρα δεξιά-αριστερά, εκεί που έχουμε δεξαμενές, γύρω-γύρω να καθαριστεί και όλοι οι χώροι συνάθροισης. Αυτό, λοιπόν, είναι 2.500 στρέμματα! Στο δικό μας δήμο είναι 400».