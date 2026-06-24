Άδοξο τέλος είχε κρητικό γλέντι σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, όταν ένας 26χρονος άνδρας, πρόεδρος του τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου, συνελήφθη για άσκοπους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με το cretalive, στο γλέντι συμμετείχαν περίπου 2.000 άτομα, όταν τις πρώτες πρωινές ώρες ο νεαρός φέρεται να έβγαλε ένα εννιάρι πιστόλι και να πυροβόλησε στον αέρα. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους παρευρισκόμενους, με τον λυράρη να διακόπτει το πρόγραμμα και αρκετούς από τους συμμετέχοντες να αποχωρούν από τον χώρο.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 26χρονου στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος με βάση το αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο για την οπλοχρησία και την οπλοφορία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συλληφθείς είναι κάτοχος άδειας σκοπευτικού συλλόγου, η οποία ωστόσο δεν καλύπτει τη μεταφορά και χρήση όπλου σε δημόσια εκδήλωση.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του από αστυνομικούς, κατά την οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν όπλο και μαχαίρια, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς καθώς και ο αδελφός του, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε πρόθεση να ρίξει μπαλωθιές στο γλέντι, αλλά προχώρησε σε προειδοποιητικούς πυροβολισμούς προκειμένου να αποτρέψει, όπως ισχυρίζεται, την εκδήλωση σοβαρότερου επεισοδίου.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.