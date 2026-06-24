Συγκέντρωση αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης έξω από το νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο Αριστοτέλης Χαντζής.

Ο απεργός πείνας, ο οποίος διανύει πλέον την 140ή ημέρα του αγώνα του για την υπόθεση της Κοινότητας Κατειλημμένων Προσφυγικών, εμφανίστηκε για λίγο στο παράθυρο του θαλάμου του και χαιρέτισε τον συγκεντρωμένο κόσμο που φώναζε συνθήματα συμπαράστασης.

Σε κρίσιμη κατάσταση με βαριές νευρολογικές και αναπνευστικές επιπλοκές

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Orange, η επίσημη ιατρική ενημέρωση που εκδόθηκε από τους νοσοκομειακούς γιατρούς που τον παρακολουθούν περιγράφει μια οριακή κατάσταση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο απεργός πείνας νοσηλεύεται λόγω «οξείας εγκεφαλοπάθειας Wernicke», παρουσιάζοντας «διπλωπία και αταξικό βάδισμα». Παράλληλα, εμφανίζει «σοβαρές ηλεκτρολυτικές διαταραχές» οι οποίες προδιαθέτουν σε επικίνδυνες για τη ζωή του αρρυθμίες, καθώς και «σοβαρότατα, ανθεκτικά υπογλυκαιμικά επεισόδια».

Όπως αναφέρουν, η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει διαρκή επιδείνωση, καθώς λόγω της γενικευμένης βαρύτατης μυϊκής αδυναμίας εμφάνισε διαταραχή κατάποσης, η οποία οδήγησε σε «εισρόφηση στο αναπνευστικό σύστημα και υποξυγοναιμία». Οι θεράποντες γιατροί επισημαίνουν ότι η μυϊκή αδυναμία έχει πλέον «επηρεάσει τους αναπνευστικούς μύες και τους μύες του προσώπου και των οφθαλμών». Στον Αριστοτέλη Χαντζή χορηγούνται αυτή τη στιγμή «εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά φάρμακα και οξυγόνο» μέσω «ρινικής κάνουλας».

«Ισοδυναμεί με καταδίκη εις θάνατον»

Οι «συνεχείς επιπλοκές», προσθέτουν, καθιστούν την κατάσταση του απεργού πείνας άμεσα «απειλητική για τη ζωή» του. Η ομάδα των νοσοκομειακών γιατρών που έχει αναλάβει την τακτική παρακολούθησή του υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης, τονίζοντας ότι η μη άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων του απεργού πείνας ισοδυναμεί αυτή τη στιγμή με καταδίκη του σε θάνατο. Την ανακοίνωση υπογράφουν ο Αργύρης Στούρας, Επιμελητής Παθολογίας στο Γ. Γεννηματάς, ο Γιώργος Βατίδης, Ειδικός Παθολόγος-Εντατικολόγος από την ομάδα τακτικής παρακολούθησης του απεργού πείνας, καθώς και η ευρύτερη ομάδα των νοσοκομειακών γιατρών που βρίσκεται στο πλευρό του.