Τον τρόμο έχει σπείρει μία αγέλη περίπου 20 σκύλων που κυκλοφορεί στις περιοχές της Πυλαίας, Τούμπας και Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη (στο ρέμα Τούμπας).

Η συγκεκριμένη αγέλη κινείται βραδινές ώρες και οι κάτοικοι των εν λόγω περιοχών αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να κυκλοφορήσουν, καθώς έχουν σημειωθεί περιστατικά που η αγέλη κυνήγησε κάποια άτομα και τους επιτέθηκε.

Οι κάτοικοι επισημαίνουν πως είναι αγανακτισμένοι, ενώ στο παρελθόν ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε έρθει σε συνεννόηση με το Δήμο Καλαμαριάς και το Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη για να προσπαθήσουν να «σπάσουν» την αγέλη, να γίνουν κάποιες στειρώσεις, και να απομακρυνθούν, αλλά τα σκυλιά επιστρέφουν ξανά στην περιοχή.

Παράλληλα, οι κάτοικοι, όπως επισημαίνει το ERTNews συγκεντρώνουν υπογραφές με στόχο να ζητήσουν την τήρηση πιο άμεσων μέτρων, για την ασφάλειά τους.