Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Τετάρτη 17/6 η κίνηση σε αρκετούς δρόμους του λεκανοπεδίου. «Κόκκινος» είναι ο Κηφισός ενώ καθυστερήσεις που φτάνουν τα 25 λεπτά υπάρχουν στην Αττική Οδό.

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται το πρωί της Τετάρτης 17/6 η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας και δεν καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Συγγρού και Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις παρουσιάζονται ωστόσο και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού με το ρεύμα προς αεροδρόμιο να είναι πιο επιβαρυμένο.

Ειδικότερα παρατηρούνται καθυστερήσεις: 20΄-25΄ από Φυλής έως Κηφισίας, 10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις υπάρχουν και στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄από Φυλής έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/Fwz0XI1gvb — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 17, 2026

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.