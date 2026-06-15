Σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος, η Αυγούστα, ο Βίτων, ο Ιερώνυμος, ο Γερώνυμος, η Ιερονύμη, η Μόνικα, η Μόνα, ο Ορτίσιος, ο Ορτίσης, η Ορτίσια και η Ορτανσία.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 15 Ιουνίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Αυγουστίνος, Αυγουστίνα

Αύγουστος, Αυγούστα

Βίτων

Ιερώνυμος, Γερώνυμος, Ιερονύμη

Μόνικα, Μόνα

Ορτίσιος, Ορτίσης, Ορτίσια, Ορτανσία

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Μνημόνιος

Τύχων, Τίχων

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αυγουστίνου επισκόπου Ιππώνος, του Αγίου Βίτωνος, του Οσίου Ιερώνυμου, της Οσίας Μονίκης και του Οσίου Ορτισίου. Παράλληλα, στις 15 Ιουνίου τιμώνται η Παγκόσμια Ημέρα Γονιμότητας και η Παγκόσμια Ημέρα Ανέμου.

Προφήτης Αμώς: Ο βοσκός που κλήθηκε στο προφητικό αξίωμα

Ο Προφήτης Αμώς συγκαταλέγεται στους ελάσσονες Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και η μνήμη του τιμάται στις 15 Ιουνίου. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, καταγόταν από τη Θεκουέ της Ιουδαίας, περιοχή που βρισκόταν νοτιοανατολικά της Βηθλεέμ.

Ο Αμώς έζησε και έδρασε κατά τους χρόνους του βασιλιά Ιεροβοάμ Β’ του Ισραήλ, περίπου τον 8ο αιώνα π.Χ. Πριν από την προφητική του αποστολή ήταν βοσκός και καλλιεργητής συκομορέων, γεγονός που αναφέρεται και στο ομώνυμο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης.

Η παράδοση τον παρουσιάζει ως άνθρωπο που δεν προερχόταν από κύκλο επαγγελματιών προφητών. Η κλήση του στο προφητικό αξίωμα περιγράφεται ως άμεση κλήση από τον Θεό, ενώ η δράση του συνδέθηκε κυρίως με τη Βαιθήλ, κοντά στη Σαμάρεια.

Το κήρυγμά του είχε έντονο κοινωνικό και θρησκευτικό περιεχόμενο. Ο Αμώς στηλίτευσε την ηθική κατάπτωση, την αδικία και την απομάκρυνση του λαού από τον Θεό, καλώντας σε μετάνοια και προειδοποιώντας για την κρίση που, κατά την προφητεία του, θα ακολουθούσε.

Ο λόγος του θεωρείται δυνατός, λιτός και γεμάτος εικόνες από την αγροτική και ποιμενική ζωή. Παρότι δεν παρουσιάζεται ως μορφωμένος άνθρωπος με την κλασική έννοια, το βιβλίο του διακρίνεται για τη σαφήνεια, την ένταση και το ποιητικό του ύφος.

Η αυστηρότητα του κηρύγματός του φέρεται να προκάλεσε την αντίδραση της ιερατικής τάξης της Βαιθήλ. Σύμφωνα με την παράδοση, ο αρχιερέας Αμασίας ζήτησε την απομάκρυνσή του, θεωρώντας ότι τα λόγια του προκαλούσαν αναστάτωση στο βασίλειο του Ισραήλ.

Για το τέλος της ζωής του υπάρχουν μεταγενέστερες παραδόσεις που αναφέρουν ότι τραυματίστηκε βαριά από τον γιο του Αμασία και μεταφέρθηκε στη γενέτειρά του, όπου πέθανε έπειτα από λίγες ημέρες. Τα στοιχεία αυτά ανήκουν στην αγιολογική παράδοση και διατυπώνονται με επιφύλαξη ως προς την ιστορική τους τεκμηρίωση.

«Οὐκ ἤμην προφήτης ἐγὼ οὐδὲ υἱὸς προφήτου, ἀλλ’ ἢ αἰπόλος ἤμην καὶ κνίζων συκάμινα· καὶ ἀνέλαβέ με Κύριος ἐκ τῶν προβάτων καὶ εἶπε Κύριος πρός με· βάδιζε προφήτευσον ἐπὶ τὸν λαόν μου Ἰσραήλ».

Ἀμώς, ὁ συκάμινα κνίζων αἰπόλος,

Ἐδὲμ τρυγᾷ τὰ δένδρα κνίζων οὐκέτι.

Πέμπτῃ ἐκ βιότοιο Ἀμὼς δεκάτῃ τε ἀπέπτη.

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Εορτολόγιο Ιουνίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Ιουνίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.