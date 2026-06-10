Σημαντική αλλαγή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από την Παρασκευή 12 Ιουνίου, καθώς ψυχρές αέριες μάζες από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη κατευθύνονται προς τα Βαλκάνια και επηρεάζουν σταδιακά και τη χώρα μας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η μεταβολή θα συνοδευτεί από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των ανέμων και εκδήλωση βροχών και καταιγίδων σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα.

Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

Από την Παρασκευή αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά η ατμοσφαιρική αστάθεια, με αποτέλεσμα την εκδήλωση βροχών και σποραδικών καταιγίδων κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και τα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου.

Όπως επισημαίνει ο γνωστός μετεωρολόγος, τα φαινόμενα θα έχουν τοπικό χαρακτήρα, ωστόσο σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρά, συνοδευόμενα από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, χαλαζοπτώσεις και ισχυρές ριπές ανέμου.

Η ψυχρότερη αέρια μάζα που θα κινηθεί προς τη χώρα θα οδηγήσει σε σταδιακή υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών των τελευταίων ημερών.

Η αλλαγή θα γίνει αρχικά αισθητή στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια θα επεκταθεί και στα νοτιότερα τμήματα της χώρας. Το Σάββατο η πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να είναι πιο γενικευμένη, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα, η ενίσχυση των βορείων και βορειοδυτικών ανέμων, κυρίως στο Αιγαίο, θα συμβάλει στη βελτίωση της αίσθησης δυσφορίας που προκαλεί η ζέστη.

Η ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά

Όπως εξηγεί ο Θοδωρής Κολυδάς, η μεταβολή συνδέεται με την κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Η συνύπαρξη ψυχρού αέρα σε μεγάλο ύψος με τις θερμές αέριες μάζες κοντά στο έδαφος δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για ανάπτυξη νεφώσεων κατακόρυφης ανάπτυξης και ισχυρών καταιγίδων.

Ο μετεωρολόγος διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται για οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει ομοιόμορφα ολόκληρη τη χώρα, αλλά για ένα επεισόδιο έντονης θερινής αστάθειας, το οποίο μπορεί να προκαλέσει τοπικά επικίνδυνα φαινόμενα.