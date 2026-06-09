Η συνοικία Κόκκινο Μετόχι, στα νότια της πόλης των Χανίων, πήρε το όνομά της από το χαρακτηριστικό κεντρικό κτίριο του μετοχιού, με την κεραμιδί-κόκκινη όψη, που δεσπόζει στην περιοχή και γνώρισε περίοδο ακμής τον 18ο αιώνα.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, το Μετόχι παραχωρήθηκε σε Μικρασιάτες πρόσφυγες για την αποκατάστασή τους. Ωστόσο, οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και η φτώχεια οδήγησαν σταδιακά στην εγκατάλειψή του και στην πορεία του χρόνου περιήλθε σε κατάσταση παρακμής.

Δυστυχώς, παρά την προβολή που είχε δοθεί, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη της ιστορικής αξίας του κτιρίου με αποτέλεσμα χρόνο με τον χρόνο να καταρρέει.

Η τύχη του κτιρίου αναμένεται να κριθεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου καθώς, σύμφωνα με εντολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η Ειδική Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτιρίων πρόκειται να πραγματοποιήσει αυτοψία «με σκοπό να κριθεί αν συντρέχει περίπτωση επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος».

Να σημειωθεί ότι τον περασμένο Απρίλιο ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Μιχάλης Σχοινάς είχε καταθέσει σχετική ερώτηση σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Χανίων στο πλαίσιο της λογοδοσίας της δημοτικής αρχής.

Όπως επισήμανε σε αυτοψία αρχαιολογικής υπηρεσίας το κτίριο κρίθηκε ότι είναι «εκπληκτικό και με σημαντικές ιδιαιτερότητες. Το βρήκαν όμως εγκαταλειμμένο και σε άσχημη κατάσταση»

Σύμφωνα με την αρχαιολογική υπηρεσία το κτίσμα ανήκει πλέον στο Δημόσιο, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες του Μιχάλη Σχοινά είχε παραχωρηθεί στον δήμο και ο δημοτικός σύμβουλος ρωτούσε να μάθει τις προθέσεις της δημοτικής αρχής.

Το μόνο σίγουρο είναι πως αν και η τύχη του θα αποφασιστεί από την Ειδική Επιτροπή, η εικόνα του θα μείνει στον χρόνο ως κατοικία της μαντάμ Ορτάνς μέσα από την ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη.

Οι δύο χαρακτηριστικές σκηνές από την ταινία

Η πρώτη σκηνή είναι με την Λίλα Κεντρόβα ως μαντάμ Ορτάνς να κατεβαίνει στην είσοδο του κτιρίου για να υποδεχθεί τους Άντονι Κουήν (Ζορμπάς) και Άλεν Μπέιτς και η δεύτερη σκηνή είναι με το πλιάτσικο του σπιτιού που είναι σαν βγαλμένη από αρχαία ελληνική τραγωδία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και σε αυτή την σκηνή είχαν συμμετάσχει κάτοικοι της περιοχής.