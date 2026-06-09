Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίζονται σήμερα, Τρίτη, 9/6 οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα: Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.

Υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00.

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, ενώ οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις τους χθες, Δευτέρα.

Ολοκληρώνονται οι εξετάσεις και στα σχολεία

Παράλληλα, ολοκληρώνεται σταδιακά και η εξεταστική περίοδος στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια ολοκληρώνονται την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, ενώ οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το τελευταίο κουδούνι στα Δημοτικά

Στην τελική ευθεία βρίσκεται και η σχολική χρονιά για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία θα κλείσουν για το καλοκαίρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, σηματοδοτώντας το τέλος της εκπαιδευτικής χρονιάς για τους μικρότερους μαθητές.