Δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα για τις εγγραφές του 4ου κύκλου σπουδών του διαπανεπιστημιακού μεταπτυχιακού προγράμματος «Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων – Executive MBA in Hotel Management» (συνεργασία Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου) με αποκλειστική εξειδίκευση στο management ξενοδοχειακών μονάδων.

Η έναρξη του τοποθετείται στην 1η Οκτωβρίου και ήδη στον ανανεωμένο 4ο κύκλο ενισχύεται η διασύνδεση του με την αγορά εργασίας. Οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 υποβάλλονται έως και τις 31 Ιουλίου 2026.

Μεταξύ των καινοτόμων χαρακτηριστικών του Προγράμματος επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Αποκλειστική Εξειδίκευση: Εστιάζει 100% στο management ξενοδοχειακών μονάδων, αναλύοντας σε βάθος όλα τα επιμέρους τμήματά τους.

Εστιάζει 100% στο management ξενοδοχειακών μονάδων, αναλύοντας σε βάθος όλα τα επιμέρους τμήματά τους. Σύνδεση με την Αγορά: Διαθέτει ισχυρό επαγγελματικό προσανατολισμό με διαλέξεις από κορυφαία στελέχη του κλάδου, εκπαιδευτικές επισκέψεις και πρακτική εφαρμογή σε πραγματικά επιχειρηματικά προβλήματα.

Διαθέτει ισχυρό επαγγελματικό προσανατολισμό με διαλέξεις από κορυφαία στελέχη του κλάδου, εκπαιδευτικές επισκέψεις και πρακτική εφαρμογή σε πραγματικά επιχειρηματικά προβλήματα. Υψηλόβαθμο Προσωπικό: Οι διδάσκοντες συνδυάζουν υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση με πολυετή επαγγελματική εμπειρία στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Οι διδάσκοντες συνδυάζουν υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση με πολυετή επαγγελματική εμπειρία στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Υψηλό value for money: Το πρόγραμμα Executive MBA in Hotel Management παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλό Value for Money (VFM) καθώς προσφέρει ακαδημαϊκή και επαγγελματική εξειδίκευση επιπέδου premium ιδιωτικών σχολών, αλλά με το χαμηλό κόστος ενός δημόσιου ελληνικού πανεπιστημίου

Σε σχετική του δήλωση ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κ. Κων/νος Μαρινάκος εποισημαίνει:

«Με μεγάλη ικανοποίηση παρουσιάζουμε τον 4ο κατά σειρά κύκλο σπουδών του μοναδικού προγράμματος στην Ελλάδα που προσφέρεται από Δημόσια Πανεπιστημιακά Ιδρύματα με αποκλειστική εξειδίκευση στο management ξενοδοχειακών μονάδων. Χάρη στην ισχυρή διασύνδεση με την αγορά εργασίας, προσφέρουμε έναν εντόνως επαγγελματικό προσανατολισμό.

Οι φοιτητές μας μεταξύ άλλων έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν διαλέξεις από κορυφαία στελέχη του κλάδου και πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις, εξασκώντας τις γνώσεις τους μέσω πρακτικής εφαρμογής σε πραγματικά επιχειρηματικά προβλήματα.

Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από υψηλόβαθμο διδακτικό προσωπικό, το οποίο συνδυάζει την άρτια ακαδημαϊκή κατάρτιση με την πολυετή επαγγελματική εμπειρία στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη δομή των σπουδών, το καθιστούν ένα πρόγραμμα με εξαιρετικό value for money, προσανατολισμένο στην ουσιαστική ανέλιξη των στελεχών φιλοξενίας.»

Διάρκεια & Ευέλικτη Φοίτηση

Πλήρης φοίτηση (Full-Time) με υβριδικό μοντέλο εκπαίδευσης για την διευκόλυνση των εργαζομένων: τα μαθήματα διεξάγονται σε δυο εξάμηνα συν ένα εξάμηνο βιωματική διπλωματική εργασία, εν μέρει δια ζώσης στην Αθήνα (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω του ΠΑΔΑ) και εν μέρει διαδικτυακά (e-learning). Τα δια ζώσης μαθήματα συμπυκνώνονται σε τρία 4ήμερα ανά εξάμηνο,κατά τους μήνες Νοέμβριο και Φεβρουάριο αντίστοιχα δηλαδή σε περιόδους χαμηλής τουριστικής κίνησης προς διευκόλυνση των εργαζομένων στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Τέλη φοίτησης: Τα συνολικά τέλη φοίτησης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων – Executive MBA in Hotel Management» ανέρχονται στα 4.000 ευρώ για το σύνολο των σπουδών με τμηματική καταβολή

Σε ποιους Απευθύνεται & Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα έχει αυστηρά επαγγελματικό προσανατολισμό. Γίνονται δεκτοί αποκλειστικά:

Πτυχιούχοι Ανώτατης Τουριστικής ή Ξενοδοχειακής κατεύθυνσης.

Πτυχιούχοι οποιουδήποτε άλλου τμήματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ), οι οποίοι όμως διαθέτουν αποδεδειγμένη τριετή (3) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και την διαδικασία αιτήσεων επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα: https://hotelmba.uniwa.gr/