Φωτιά ξέσπασε στις 8:30 το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη συμβολή των Λεωφόρων Στρατού και Αετοράχης, στη Θεσσαλονίκη, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, με δέκα πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα να φτάνουν στο σημείο και να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Λίγο νωρίτερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στον απεγκλωβισμό δύο ατόμων από το διαμέρισμα, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με το thestival.gr.