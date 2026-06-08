Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στη μία τα ξημερώματα στην περιοχή της Μικρής Μαντίνειας, στο δρόμο Κιτριών – Καλαμάτας, με αποτέλεσμα τη ζωή του να χάσει ένας 29χρονος οδηγός μοτοσικλέτας.

Η μοτοσικλέτα, σύμφωνα με το ERTNews κινούνταν με κατεύθυνση προς την Καλαμάτα όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας της προς τα αριστερά ενώ ο 29χρονος εκτινάχθηκε από το όχημά του και να βρεθεί στο οδόστρωμα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο περίπου 25 λεπτά αργότερα, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο νεαρός άνδρας είχε ήδη καταλήξει.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.