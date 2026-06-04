Ο μικρότερος αριθμός παράνομων μεταναστών και προσφύγων, τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια, διαπιστώνεται πλέον στα «προσφυγονήσια» των δεκάδων χιλιάδων εγκλωβισμένων.

Οι εικόνες ντροπής στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στη Λέσβο και στη Χίο, που ταξίδευαν σε όλον τον κόσμο, αποτελούν παρελθόν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στη δομή του Καρά Τεπέ της Λέσβου χθες, Τετάρτη 3/6 διέμεναν μόλις 270 άτομα, ενώ εννέα ανήλικοι πρόσφυγες διαμένουν σε ειδικές δομές. Η δυνατότητα φιλοξενίας στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Λέσβου είναι για 3.881 άτομα.

Ανάλογη, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, είναι και η κατάσταση στη Χίο, όπου στη δομή της ΒΙΑΛ διαμένουν 346 άτομα, ενώ 14 ανήλικοι φιλοξενούνται σε ειδικές δομές. Η δυνατότητα φιλοξενίας στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Χίου είναι για 1.014 άτομα.