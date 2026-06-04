Σε εξέλιξη βρίσκεται από χτες, Τετάρτη 3/6 η υποβολή αιτήσεων που αφορά τη δράση «Νταντάδες της Γειτονιάς» του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, καθώς σε λειτουργία έχει τεθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη νέων ωφελούμενων στο πρόγραμμα.

Η συγκεκριμένη δράση απευθύνεται σε οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από δύο μηνών έως δυόμισι ετών, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση για υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η διευκόλυνση της ισορροπίας μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, καθώς και η υποστήριξη των γονέων που εργάζονται, αναζητούν εργασία ή σπουδάζουν.

Η διαδικασία και οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι του προγράμματος «Νταντάδες» θα λαμβάνουν voucher έως 500 ευρώ τον μήνα για πλήρη απασχόληση επιμελητή ή επιμελήτριας και έως 300 ευρώ για μερική απασχόληση. Οι υπηρεσίες παρέχονται από πιστοποιημένα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο σχετικό Μητρώο Επιμελητών, ενώ δυνατότητα συμμετοχής έχουν και άτομα του οικογενειακού ή στενού κοινωνικού περιβάλλοντος, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις πιστοποίησης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι, άνεργοι ή σπουδάζοντες γονείς και κηδεμόνες παιδιών ηλικίας έως 2,5 ετών.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται εργαζόμενες μητέρες ανεξαρτήτως μορφής απασχόλησης, άνεργες εγγεγραμμένες στη ΔΥΠΑ, φοιτήτριες, πατέρες με αποκλειστική γονική μέριμνα ή επιμέλεια, καθώς και πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η αποκλειστική επιμέλεια παιδιού με δικαστική ή εισαγγελική απόφαση.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί ώστε να αξιοποιεί τα διαθέσιμα στοιχεία της Δημόσιας Διοίκησης, περιορίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη γραφειοκρατία για τους πολίτες.

Οι αιτήσεις εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής τους, έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ για οικογένειες με ένα παιδί και τις 27.000 ευρώ για οικογένειες με δύο παιδιά. Για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά δεν προβλέπεται εισοδηματικό όριο.

Όπως επισημαίνεται, η δράση αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο στήριξης της οικογένειας, προσφέροντας περισσότερες επιλογές για τη φροντίδα των μικρών παιδιών και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της συμμετοχής των γονέων στην αγορά εργασίας.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμες στην επίσημη πλατφόρμα του προγράμματος ntantades.gov.gr.