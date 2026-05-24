Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ανατολή Ιωαννίνων, με θύμα έναν 31χρονο αλλοδαπό ποδηλάτη.
Λίγο μετά τη 1:10 τα ξημερώματα, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ποδήλατο στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, στην περιοχή της Ανατολής.
Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 31χρονος ποδηλάτης, ο οποίος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το δυστύχημα, χωρίς να προσφέρει βοήθεια στο θύμα ή να ειδοποιήσει τις αρχές.
Σύμφωνα με το epirusgate.gr η Τροχαία Ιωαννίνων διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του οχήματος και του οδηγού που ενεπλάκη στο δυστύχημα, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από την περιοχή.