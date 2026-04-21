Σημαντικές αλλαγές τίθενται σε ισχύ από το 2026 στον τρόπο χορήγησης της ετήσιας άδειας στον ιδιωτικό τομέα, φέρνοντας νέα δεδομένα για εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Η βασικότερη διαφοροποίηση αφορά τη δυνατότητα κατανομής της άδειας σε περισσότερες από δύο περιόδους μέσα στο έτος, εγκαταλείποντας το μέχρι σήμερα μοντέλο της συνεχόμενης άδειας. Ωστόσο, κάθε επιμέρους περίοδος θα πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια πέντε εργάσιμων ημερών.

Η νέα ρύθμιση στοχεύει στην ενίσχυση της ευελιξίας και στη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Παράλληλα, διατηρείται η ανάγκη συνεννόησης μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη, καθώς η τελική έγκριση της άδειας εξακολουθεί να ανήκει στην επιχείρηση.

Μέχρι σήμερα, η άδεια μπορούσε να «σπάσει» σε έως δύο περιόδους, με τη μία εξ αυτών να είναι υποχρεωτικά μεγαλύτερη και συνεχόμενη. Στην πράξη, πολλές επιχειρήσεις συνέχιζαν να εφαρμόζουν το μοντέλο της συγκεντρωτικής άδειας, κυρίως κατά τον Αύγουστο.

Την ίδια ώρα, από το 2026 καταργείται και η υποχρέωση προαναγγελίας της άδειας στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ II», σε μια προσπάθεια απλοποίησης των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις. Η αλλαγή αυτή δεν επηρεάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά μειώνει τη γραφειοκρατία.

Συνολικά, το νέο πλαίσιο δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση της άδειας, απαιτώντας όμως καλύτερο προγραμματισμό και συνεργασία, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων όσο και η ουσιαστική ξεκούραση των εργαζομένων.