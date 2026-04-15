Ένα νέο περιστατικό μέθης με πρωταγωνιστές ανήλικους σημειώθηκε στην Κάτω Αχαΐα, προσθέτοντας ακόμα έναν κρίκο στην αλυσίδα παρόμοιων συμβάντων που καταγράφηκαν στην περιοχή κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα.



Σύμφωνα με πληροφορίες του ιστότοπου Tempo24, δύο αδέλφια, μία 17χρονη κοπέλα και ο 16χρονος αδελφός της, μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο τοπικό Κέντρο Υγείας από συγγενικό τους πρόσωπο. Τα δύο παιδιά βρίσκονταν σε κατάσταση μέθης, καθώς νωρίτερα είχαν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, γεγονός που προκάλεσε την έντονη ανησυχία των οικείων τους και την άμεση κινητοποίηση των γιατρών για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Το συμβάν προκάλεσε την παρέμβαση των Αρχών, καθώς για την υπόθεση ενημερώθηκε αμέσως η Αστυνομία, η οποία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο ανήλικοι απέκτησαν πρόσβαση στο αλκοόλ. Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το σοβαρό πρόβλημα της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους, ειδικά κατά τις ημέρες των εορτών.