Τραγωδία εκτυλίχθηκε τη Δευτέρα του Πάσχα στην περιοχή των Καρυών, στο Άγιο Όρος, όπου ένας μοναχός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο.

Πληροφορίες από το ekklisiaonline αναφέρουν ότι το αγροτικό όχημα που οδηγούσε κινείτο σε ορεινή διαδρομή πάνω από τις Καρυές, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ανατράπηκε. Το περιστατικό είχε ως συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού, ενώ ένας ακόμη επιβάτης τραυματίστηκε.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο μοναχός πιθανότατα υπέστη ξαφνικό καρδιακό επεισόδιο, γεγονός που οδήγησε στην απώλεια ελέγχου του οχήματος. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.