Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 28χρονου Πολυχρόνη Σταματάτου, καθώς η αναζήτησή του ολοκληρώθηκε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας είχε μεταβεί μόνος του στις 05/04 στα επείγοντα νοσοκομείου, όπου και κατέληξε. Ωστόσο, κατά την εισαγωγή του είχε καταγραφεί ως άγνωστων στοιχείων, γεγονός που καθυστέρησε την ταυτοποίησή του. Η επιβεβαίωση της ταυτότητάς του έγινε σήμερα, στις 08/04/2026, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου του παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πολυχρόνης Σταματάτος είχε εξαφανιστεί στις 03/04/2026 από την περιοχή της Καισαριανής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την υπόθεση στις 07/04/2026 και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, έπειτα από αίτημα της οικογένειάς του, καθώς υπήρχαν σοβαροί λόγοι που δημιουργούσαν ανησυχία για την ασφάλειά του.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Πολυχρόνη Σταματάτου, που έχασε άδικα έναν δικό τους άνθρωπο. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν.