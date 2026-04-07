Η Μεγάλη Τετάρτη αποτελεί μία από τις πιο κατανυκτικές ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, καθώς είναι αφιερωμένη σε δύο έντονα συμβολικές έννοιες: τη μετάνοια και την προδοσία. Μέσα από τα γεγονότα που τιμά η Εκκλησία, σηματοδοτείται η αρχή της κορύφωσης των Παθών του Ιησούς Χριστός, λίγο πριν από τον Μυστικό Δείπνο και τη Σταύρωση.

Το νόημα της ημέρας: Μετάνοια και προδοσία

Στο επίκεντρο της Μεγάλης Τετάρτης βρίσκεται η συγκλονιστική ιστορία της αμαρτωλής γυναίκας, η οποία, γεμάτη μεταμέλεια, άλειψε με μύρο τα πόδια του Χριστού.

Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, ο Ιησούς βρισκόταν στο σπίτι του Σίμωνα του Φαρισαίου, όταν η γυναίκα εισέβαλε κρατώντας ένα αλαβάστρινο δοχείο με πολύτιμο μύρο. Με δάκρυα στα μάτια, έπλυνε τα πόδια Του, τα σκούπισε με τα μαλλιά της και τα φίλησε με ευλάβεια.

Ο Χριστός, αναγνωρίζοντας τη βαθιά της πίστη, της είπε: «Σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου», δίνοντας ένα διαχρονικό μήνυμα αγάπης και συγχώρεσης.

Την ίδια στιγμή, η Εκκλησία αντιπαραβάλλει αυτή την πράξη με την προδοσία του Ιούδας Ισκαριώτης, ο οποίος παρασύρεται από τη φιλαργυρία και οδηγείται μακριά από τον Θεό.

Οι ακολουθίες της Μεγάλης Τετάρτης

Οι εκκλησίες είναι ανοιχτές από το πρωί, με σημαντικές ακολουθίες που σηματοδοτούν τη μέρα:

Τελείται η Θεία Λειτουργία και ο Εσπερινός

Το απόγευμα πραγματοποιείται το Μυστήριο του Ευχελαίου

Το βράδυ ψάλλεται ο Όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης

Κατά τον Εσπερινό, διαβάζεται περικοπή από το Ευαγγέλιο του Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ενώ η υμνολογία αντλεί στοιχεία και από το Ευαγγέλιο του Λουκάς ο Ευαγγελιστής.

Το Μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου

Κεντρική θέση στη Μεγάλη Τετάρτη κατέχει το Μυστήριο του Ευχελαίου, ένα από τα πιο σημαντικά μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Κατά τη διάρκειά του:

Ο ιερέας διαβάζει επτά Ευαγγέλια και επτά ευχές

Ευλογεί το λάδι

Χρίει τους πιστούς για ίαση ψυχής και σώματος

Το ευλογημένο λάδι θεωρείται σύμβολο της Θείας Χάριτος και χρησιμοποιείται για τη συγχώρεση αμαρτιών και την πνευματική ενίσχυση των πιστών.

Το διαχρονικό μήνυμα της Μεγάλης Τετάρτης

Η Μεγάλη Τετάρτη δεν είναι απλώς μια θρησκευτική ημέρα, αλλά μια βαθιά υπαρξιακή υπενθύμιση: από τη μία πλευρά η δύναμη της μετάνοιας και της συγχώρεσης, και από την άλλη η καταστροφική επίδραση της προδοσίας και της απληστίας.

Το παράδειγμα της αμαρτωλής γυναίκας και η πτώση του Ιούδα λειτουργούν ως δύο αντίθετοι δρόμοι, καλώντας τους πιστούς να επιλέξουν τη μετάνοια, την πίστη και την αγάπη.

Καθώς πλησιάζει η κορύφωση του Θείου Δράματος, η ημέρα αυτή προσφέρει μια πολύτιμη ευκαιρία για εσωτερική αναζήτηση και πνευματική προετοιμασία ενόψει της Ανάστασης.

~Τα έθιμα της Μεγάλης Τετάρτης

Η ημέρα συνοδεύεται από ιδιαίτερα έθιμα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου.

Πόντος: Το Ευχέλαιο πραγματοποιείται και στα σπίτια, με τον ιερέα να ευλογεί τρόφιμα όπως αυγά, αλεύρι και αλάτι.

Κοτύωρα: Τα ευλογημένα υλικά χρησιμοποιούνται την επόμενη ημέρα, ενώ από το αλεύρι φτιάχνεται το νέο προζύμι της χρονιάς.

Σπάρτη: Συνηθίζεται να καταναλώνεται καθημερινά μικρή ποσότητα από το ευλογημένο αλεύρι.

Κύπρος: Οι πιστοί κρατούν λευκό μαντήλι, το οποίο συμβολίζει τον τάφο και την Ανάσταση του Χριστού.

Βόρεια Ελλάδα: Σε ορισμένες περιοχές, οι πιστοί στολίζουν καραβόπανα με λουλούδια και τα αφιερώνουν στον Άγιο Γεώργιο.

Τα αντικείμενα που ευλογούνται κατά τη διάρκεια του Ευχελαίου θεωρούνται ότι αποκτούν ιδιαίτερη πνευματική αξία.