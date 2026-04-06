Η Οσία Κασσιανή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές της βυζαντινής υμνογραφίας και η παρουσία της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη Μεγάλη Τρίτη, μέσα από το περίφημο τροπάριο που ψάλλεται κάθε χρόνο στους ναούς.

Γεννημένη στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ 805 και 810 μ.Χ., έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Θεόφιλου και ξεχώρισε τόσο για την ομορφιά όσο και για την ευφυΐα της. Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, συμμετείχε στην τελετή επιλογής νύφης για τον αυτοκράτορα, μια διαδικασία κατά την οποία ο ίδιος θα επέλεγε σύζυγο δίνοντάς της ένα χρυσό μήλο.

Η συνάντησή τους έμεινε στην ιστορία για τον χαρακτηριστικό διάλογο που αντάλλαξαν. Ο Θεόφιλος της είπε «εκ γυναικός τα χείρω», με την Κασσιανή να απαντά «και εκ γυναικός τα κρείττω». Η απάντησή της φέρεται να πλήγωσε τον εγωισμό του αυτοκράτορα, ο οποίος τελικά επέλεξε άλλη σύζυγο.

Η επιλογή του μοναχικού βίου και η δημιουργία

Η Κασσιανή ακολούθησε διαφορετικό δρόμο, ιδρύοντας το 843 μ.Χ. μοναστήρι στα δυτικά της Κωνσταντινούπολης, όπου και έγινε ηγουμένη. Η επιλογή της αυτή δεν σχετίζεται απαραίτητα με την απόρριψη, αλλά αποδίδεται και στη βαθιά πνευματική της αναζήτηση.

Διατηρούσε στενή σχέση με τη Μονή Στουδίου, που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διάσωση και διάδοση των έργων της. Η ίδια υπήρξε μία από τις ελάχιστες γυναίκες της εποχής που έγραφαν όχι μόνο τους στίχους αλλά και τη μουσική των ύμνων τους.

Ο θρύλος με τον Θεόφιλο και το τροπάριο

Σύμφωνα με την παράδοση, ο αυτοκράτορας Θεόφιλος δεν έπαψε ποτέ να τη σκέφτεται και την επισκέφθηκε λίγο πριν τον θάνατό του στο μοναστήρι. Εκείνη, πιστή στον μοναχικό της βίο, κρύφτηκε για να μην τον συναντήσει.

Ο Θεόφιλος βρήκε ένα ημιτελές χειρόγραφο με το τροπάριο που έγραφε και, συγκινημένος, πρόσθεσε έναν στίχο πριν αποχωρήσει. Η Κασσιανή ολοκλήρωσε στη συνέχεια το έργο της, δημιουργώντας έναν από τους πιο συγκλονιστικούς ύμνους της Ορθοδοξίας.

Το γνωστό τροπάριο «Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή» ψάλλεται κάθε Μεγάλη Τρίτη και αποτελεί κορυφαίο δείγμα βυζαντινής ποίησης και μουσικής.

Μύθοι και αλήθειες για το τροπάριο της Κασσιανής

Ένα από τα πιο διαδεδομένα λάθη είναι η ταύτιση της Κασσιανής με την αμαρτωλή γυναίκα του τροπαρίου. Ωστόσο, η Οσία Κασσιανή δεν ήταν η γυναίκα αυτή, αλλά μια μορφωμένη και αφοσιωμένη μοναχή.

Επίσης, συχνά συγχέεται η αμαρτωλή γυναίκα με τη Μαρία τη Μαγδαληνή, κάτι που επίσης δεν ισχύει. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, η γυναίκα που άλειψε με μύρο τα πόδια του Χριστού παραμένει ανώνυμη, καθώς η Εκκλησία δεν επιθυμεί να στιγματίσει πρόσωπα που μετανοούν.

Η Κασσιανή άφησε πίσω της περίπου 45 έργα, από τα οποία αρκετά θεωρούνται αυθεντικά. Το έργο της χαρακτηρίζεται από βαθιά θεοσέβεια, ευαισθησία και λογοτεχνική δύναμη, ενώ η συμβολή της στη βυζαντινή μουσική θεωρείται ανεκτίμητη.

Η ζωή και το έργο της εξακολουθούν να συγκινούν μέχρι σήμερα, με το τροπάριό της να αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα στοιχεία της Μεγάλης Εβδομάδας, αγγίζοντας κάθε χρόνο τις καρδιές των πιστών.