Η αντίστροφη μέτρηση για το Πάσχα έχει ξεκινήσει και το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί χιλιάδες εκδρομείς είναι ένα: Θα μας επιτρέψει ο καιρός να γιορτάσουμε στην ύπαιθρο; Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, το σκηνικό θα είναι «δύο προσώπων», με την άνοιξη να δίνει τη θέση της σε ένα άστατο, σχεδόν φθινοπωρινό σκηνικό από τα μέσα της Μεγάλης Εβδομάδας.



Μιλώντας στην εκπομπή Live News σήμερα, ο Γιάννης Καλλιάνος τόνισε πως το πρώτο μισό της Μεγάλης Εβδομάδας θα είναι ιδανικό. Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει έως και τους 25°C στα ηπειρωτικά, προσφέροντας μια αυθεντική πασχαλινή αίσθηση. Η σταδιακή αλλαγή ξεκινά τη Μεγάλη Τετάρτη, με βροχές να κάνουν την εμφάνισή τους στην Ανατολική Ελλάδα, το Αιγαίο, ενώ δεν αποκλείεται να επηρεαστεί και η Αττική.



Το κύριο «πιάτο» της κακοκαιρίας, ωστόσο, έρχεται από τη Μεγάλη Πέμπτη:

Μεγάλη Πέμπτη : Περισσότερες βροχοπτώσεις, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

: Περισσότερες βροχοπτώσεις, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Μεγάλη Παρασκευή : Ο καιρός παραμένει άστατος, με τις βροχές να συνοδεύουν την περιφορά του Επιταφίου σε πολλές περιοχές.

: Ο καιρός παραμένει άστατος, με τις βροχές να συνοδεύουν την περιφορά του Επιταφίου σε πολλές περιοχές. Μεγάλο Σάββατο: Αναμένεται η πιο αισθητή «βουτιά» της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να πέφτει από τους 25°C στους 16-17°C. Βροχές θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά, τη Δυτική Ελλάδα και τα Επτάνησα.

Για όσους ανησυχούν για το παραδοσιακό ψήσιμο του αρνιού, τα νέα είναι ενθαρρυντικά. Σύμφωνα με την εκτίμηση του κ. Καλλιάνου, την Κυριακή του Πάσχα ο υδράργυρος θα πάρει ξανά την ανηφόρα, ιδιαίτερα στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, αν και οι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι.

Το ανοιξιάτικο σκηνικό θα κυριαρχήσει σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, διευκολύνοντας τις προετοιμασίες των πολιτών και τις μετακινήσεις των πρώτων εκδρομέων. Ο υδράργυρος θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, θυμίζοντας έντονα Μάιο. Η ηλιοφάνεια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στην επικράτεια, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 24-25 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, το σκηνικό δεν θα είναι παντού ανέφελο. Μικρές εξαιρέσεις αποτελούν:

Ορεινή Πίνδος: Πιθανότητα για ασθενείς τοπικές μπόρες.

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: Ενδέχεται να σημειωθούν περιορισμένες βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας.

Στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, ο καιρός θα είναι ιδανικός για βόλτα και αγορές:

Αττική : Λίγες αραιές νεφώσεις που δεν θα κρύψουν τον ήλιο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

: Λίγες αραιές νεφώσεις που δεν θα κρύψουν τον ήλιο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη: Εξαιρετικές συνθήκες με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Ο υδράργυρος θα ξεκινήσει από τους 10 και θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Παρά την ηρεμία της Μεγάλης Τρίτης, οι μετεωρολόγοι υπενθυμίζουν πως η αστάθεια παραμονεύει από τα μέσα της εβδομάδας, οπότε η αυριανή ημέρα είναι η καταλληλότερη για τις εξωτερικές δουλειές των νοικοκυριών. Ενώ η Μεγάλη Τετάρτη θα διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό τον ανοιξιάτικο χαρακτήρα της, η Μεγάλη Πέμπτη φέρνει την πρώτη ουσιαστική μεταβολή, «γκριζάροντας» τον ουρανό σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Τη Μεγάλη Τετάρτη, το σκηνικό θα παραμείνει ευνοϊκό για τις τελευταίες πασχαλινές αγορές και τις μετακινήσεις. Ο ήλιος θα κυριαρχήσει στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, ωστόσο δεν θα λείψουν κάποιες τοπικές μπόρες:

Πού θα βρέξει : Στα εσωτερικά ορεινά τμήματα της κεντρικής ηπειρωτικής χώρας και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο.

: Στα εσωτερικά ορεινά τμήματα της κεντρικής ηπειρωτικής χώρας και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Θερμοκρασία : Ο υδράργυρος θα παραμείνει σε ικανοποιητικά επίπεδα, αγγίζοντας τους 20-24°C.

: Ο υδράργυρος θα παραμείνει σε ικανοποιητικά επίπεδα, αγγίζοντας τους 20-24°C. Άνεμοι: Οι βοριάδες θα πνέουν στα 4-5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Ημέρα ανατροπής και «βουτιά» του υδραργύρου Η Μεγάλη Πέμπτη (09.04.2026) σηματοδοτεί τη στροφή προς ένα πιο άστατο καιρικό μοτίβο. Η συννεφιά θα πυκνώσει και οι βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους, επηρεάζοντας κυρίως τα ηπειρωτικά τμήματα.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία:

Περιοχές με βροχές : Από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, ενώ αργότερα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

: Από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, ενώ αργότερα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Ένταση φαινομένων : Οι βροχοπτώσεις θα είναι ασθενούς έως μέτριας έντασης, όμως σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να είναι πιο γενικευμένες.

: Οι βροχοπτώσεις θα είναι ασθενούς έως μέτριας έντασης, όμως σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να είναι πιο γενικευμένες. Θερμοκρασία : Αναμένεται πτώση, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 18-20°C.

: Αναμένεται πτώση, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 18-20°C. Άνεμοι: Ενίσχυση των βοριάδων στα 5-6 μποφόρ σε Αιγαίο, Δωδεκάνησα και Επτάνησα.

Οι εκδρομείς που προγραμματίζουν να ταξιδέψουν την Πέμπτη θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για ένα πιο ψυχρό και υγρό σκηνικό, το οποίο φαίνεται πως θα μας συνοδεύσει μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο.

