Συναγερμός σήμανε στο Αιγαίο, καθώς οπλισμένα τουρκικά F-16 προχώρησαν σε προκλητικές παραβιάσεις μετά από μήνες ηρεμίας. Τα μαχητικά της Άγκυρας πέταξαν πάνω από το νοτιοανατολικό Αιγαίο, σημειώνοντας οκτώ συνολικά παραβιάσεις του FIR Αθηνών, μαζί με κατασκοπευτικά CN-235 και drones.



Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, η ελληνική αεράμυνα αντέδρασε άμεσα, με τα τουρκικά αεροσκάφη να αναγνωρίζονται και να αναχαιτίζονται βάσει των διεθνών κανόνων.



Η πάγια τακτική των Ενόπλων Δυνάμεων έστειλε σαφές μήνυμα ετοιμότητας απέναντι στην κλιμάκωση της έντασης στους αιθέρες.