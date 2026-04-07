Με τη συμμετοχή αγροτών και από τη Δυτική Μακεδονία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πασχαλινό μπλόκο που στήνουν οι αγρότες της Καρδίτσας τη Μεγάλη Τρίτη στον αυτοκινητόδρομο Ε-65, στο ύψος του κόμβου, στις 12 το μεσημέρι.

Στο κάλεσμα ανταποκρίνονται αγροτικοί σύλλογοι της περιοχής, ενώ ήδη κινητοποίηση έχει ανακοινώσει και ο Αγροτικός Σύλλογος Γρεβενών, καλώντας τα μέλη του να δώσουν το «παρών» με φυσική παρουσία και οχήματα.

Η πρωτοβουλία, όπως επισημαίνει το ERTNews ανήκει στην Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, η οποία μετά από διευρυμένη συνεδρίαση αποφάσισε την επανάληψη των δυναμικών κινητοποιήσεων του προηγούμενου διαστήματος.

Οι αγρότες προχωρούν στο μπλόκο προβάλλοντας επτά βασικά αιτήματα:

Πληρωμή όλων των εκκρεμών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς περικοπές

Καθιέρωση εγγυημένων τιμών στα προϊόντα

Μείωση του κόστους παραγωγής (καύσιμα, ρεύμα, εφόδια)

Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο

Ρύθμιση και διαγραφή χρεών

Άμεσα αντιπλημμυρικά έργα στον θεσσαλικό κάμπο

Τερματισμός διώξεων για συμμετοχή σε προηγούμενες κινητοποιήσεις

Από την πλευρά τους, οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας εκφράζουν την αλληλεγγύη τους, τονίζοντας ότι «η εβδομάδα παθών για την αγροτιά δεν τελειώνει με υπομονή αλλά με πάλη», καλώντας σε μαζική συμμετοχή στο αυριανό μπλόκο.

Η κινητοποίηση αναμένεται να δώσει συνέχεια στις αγροτικές διαμαρτυρίες, με τους παραγωγούς να διεκδικούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν.