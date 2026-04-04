Τραγική κατάληξη είχε το θρίλερ με την εξαφάνιση του 56χρονου, Νίκου Κάκαβου, του οποίου τα ίχνη αγνοούνταν από τις 15 Μαρτίου, καθώς εντοπίστηκε σήμερα, Σάββατο (4/4), κρεμασμένος από ένα δέντρο στους Λογγάδες Ιωαννίνων.

Η σορός του 56χρονου βρέθηκε τυχαία από δύο κατοίκους του χωριού, οι οποίοι κυκλοφορούσαν στην περιοχή με τα σκυλιά τους.

Άμεσα ειδοποίησαν την Αστυνομία, η οποία έσπευσε στην περιοχή, και τις αρμόδιες αρχές.

Λόγω του εξαιρετικά δύσβατου σημείου, όπου βρέθηκε η σορός, οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της 5ης ΕΜΑΚ για τη μεταφορά της.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, οι πρώτες ενδείξεις φαίνεται πως απορρίπτουν το σενάριο εγκληματικής ενέργειας.

Η σορός του 56χρονου αναμένεται να μεταφερθεί στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Από την ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος του θανάτου του.