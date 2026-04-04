Την τελευταία του πνοή στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου άφησε ο 94χρονος που έπεσε από τα Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου.

Ο άτυχος άνδρας κατέληξε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο λίγες ώρες μετά τη διακομιδή του.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών που τον παρέλαβαν στο ΤΕΠ, δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν να επιζήσει.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στα Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου, στο άγαλμα του Βενιζέλου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από ύψος αρκετών μέτρων με αποτέλεσμα να χτυπήσει στα σκαλοπάτια.