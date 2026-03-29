Ο e-ΕΦΚΑ κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση στις εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) το 2025, με τον αριθμό των καρτών να ξεπερνά τις 500.000 σε ένα έτος. Η κάρτα εξασφαλίζει στους Έλληνες ασφαλισμένους πρόσβαση σε αναγκαίες υπηρεσίες υγείας κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής τους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και στην Ελβετία, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους πολίτες των χωρών αυτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του φορέα, η αυξημένη ζήτηση συνδέεται τόσο με την άνοδο των ταξιδιών στο εξωτερικό όσο και με τη διευρυμένη ενημέρωση για τα πλεονεκτήματα της κάρτας, η οποία εκδίδεται δωρεάν και μπορεί να αιτηθεί ηλεκτρονικά. Η ΕΚΑΑ δεν υποκαθιστά την ιδιωτική ταξιδιωτική ασφάλιση, ωστόσο λειτουργεί ως κρίσιμο εργαλείο προστασίας των ασφαλισμένων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο υψηλών ιατρικών δαπανών στο εξωτερικό.

Παράλληλα, ο e-ΕΦΚΑ υπενθυμίζει ότι η ισχύς της κάρτας είναι χρονικά περιορισμένη και ότι οι πολίτες οφείλουν να ελέγχουν έγκαιρα την ημερομηνία λήξης της πριν από κάθε ταξίδι. Στόχος του Οργανισμού είναι η περαιτέρω ψηφιοποίηση των διαδικασιών και η απλούστευση των υπηρεσιών, ώστε η έκδοση και ανανέωση της ΕΚΑΑ να πραγματοποιείται ταχύτερα και με λιγότερη γραφειοκρατία για τους ασφαλισμένους.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας χορηγείται δωρεάν σε πολίτες με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα.

Ωστόσο:

Δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση. Επίσης, δεν καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη ούτε δαπάνες, όπως το αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής στη χώρα προέλευσης ή την απώλεια/κλοπή περιουσιακών στοιχείων.

Δεν καλύπτει τις δαπάνες, αν ο ασφαλισμένος ταξιδεύει ειδικά για να λάβει ιατρική περίθαλψη.

Δεν εγγυάται τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών, δεδομένου ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας διαφέρουν. Υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν στη χώρα προέλευσης μπορεί να μην παρέχονται δωρεάν σε μια άλλη. Σημειώνεται ότι, όταν μεταφέρεται η συνήθης κατοικία σε μια άλλη χώρα, πρέπει να γίνεται εγγραφή εκεί μέσω του εντύπου S1, αντί της χρήσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας, για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στη χώρα αυτή.

Πώς εκδίδεται η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας Με βάση τις οδηγίες του e-ΕΦΚΑ, οι ασφαλισμένοι υποβάλλουν αίτηση στον δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ, πατώντας τον σύνδεσμο «Είσοδος στην υπηρεσία», με τη χρήση των κωδικών Taxisnet του άμεσα ασφαλισμένου ή μέσω του gov.gr. Κατά την καταχώριση της αίτησης:

Αν η αίτηση αφορά τον άμεσα ασφαλισμένο, στο πεδίο «Προσδιορίστε τον δικαιοδόχο» πρέπει να επιλεγεί «Άμεσα ασφαλισμένος».

Αν η αίτηση αφορά τον έμμεσα ασφαλισμένο (προστατευόμενο μέλος), η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τη χρήση των κωδικών Taxisnet του άμεσα ασφαλισμένου. Στο πεδίο «Προσδιορίστε τον δικαιοδόχο» πρέπει να επιλεγεί «Έμμεσα ασφαλισμένος» και, στη συνέχεια, να καταχωρηθούν ο ΑΜΚΑ και τα λατινικά στοιχεία του ονοματεπώνυμου του έμμεσα ασφαλισμένου.

Με την υποβολή της αίτησης, οι ασφαλισμένοι μπορούν να εκτυπώσουν το Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας και μετά να λάβουν την κάρτα ταχυδρομικά στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χορήγησης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας μπορεί επίσης να διεκπεραιώνεται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ μπορούν να μεταβούν και στα ΚΕΠ, για να αιτηθούν την έκδοσή της.